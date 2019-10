Economia Para cortar gastos, banco mais caro do mundo limita até acesso à água para funcionários Entre outras medidas adotadas pelo Banco Central da Ásia há também o uso restrito de internet, com um pacote de dados limitados por funcionário, incluindo altos executivos

No fim do expediente, o novo vice-presidente do Banco Central da Ásia notou algumas garrafas de água largadas pela metade em cima das mesas dos funcionários. Foi o suficiente para que o executivo da maior instituição financeira privada da Indonésia restringisse, já no dia seguinte, a cota de água potável que cada colaborador teria acesso no banco, dali em diante. Em entrev...