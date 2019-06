Economia Para conter gastos, OVG demite 32 colaboradores da instituição Os desligamentos ocorreram nesta sexta-feira (28); o órgão informou que a reestruturação administrativa não prejudicará serviços prestados à população

O próximo contrato de gestão da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) com o governo de Goiás terá redução de 20% no valor anual, levando a um corte de R$ 40 milhões. A diminuição no repasse começa a valer a partir de julho, mas os primeiros sinais da diminuição dos recursos foram sentidos nesta sexta-feira (28), com o desligamento de 32 colaboradores da instituição. Em nota, ...