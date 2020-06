Muita gente que resolveu comprar o presente do Dia dos Namorados em um dos shoppings de Aparecida de Goiânia, que tiveram a abertura permitida por um decreto da prefeitura do município, precisou enfrentar filas ontem. Com os shoppings e suas lojas controlando o fluxo interno de clientes, para reduzir o risco de contaminação pelo coronavírus, muitos consumidores precisaram esperar na porta dos estabelecimentos e de algumas lojas mais procuradas pelos namorados. A Prefeitura de Aparecida alerta que se o número de casos aumentar muito, vai endurecer as regras para o funcionamento do comércio.

Em vários momentos do dia foram registradas filas de clientes e de carros nas entradas do Buriti Shopping, que permitia a ocupação de apenas 50% de sua capacidade máxima, ou seja, até 4.500 pessoas, atendendo ao decreto municipal. A contagem de pessoas que entram e saem do shopping é feita através de um sistema com câmeras instaladas em todas as entradas. Mas como as lojas também controlam a entrada de clientes, houve filas nas portas de algumas marcas de perfumaria, chocolates e roupas, que costumam ser as mais procuradas no Dia dos Namorados. Mas nem todas as pessoas respeitavam o distanciamento necessário nas filas.

“Parece que o povo estava preso e agora foi solto. Mas não posso falar nada porque também estou aqui, né”, brincou a recepcionista Cleusa Maria da Costa. Ela admite que estava com muita saudade de passear no shopping e que a compra do presente do marido foi um bom motivo para isso. “Fiquei tanto tempo sem vir aqui e estava doida para voltar. Mas acho que o shopping está tomando todos os cuidados para evitar a contaminação”, disse a cliente.

O superintendente do Buriti, Igor Alarcão, reproduz a orientação da Secretaria Municipal de Saúde, para que o público vá ao shopping só em caso de necessidade. Ele lembra que em todas as entradas estão sendo utilizados termômetros digitais para medir a temperatura dos frequentadores, além da distribuição de álcool em gel. “Trabalhamos para oferecer toda a segurança para os nossos clientes, mas não é o momento para passear. O nosso apelo é que as pessoas que sejam do grupo de risco fiquem em casa e só compareçam ao shopping caso seja realmente necessário”, diz.

A assessoria do shopping explicou que as filas de pessoas e carros na porta do estabelecimento foram resultado desta limitação de 4.500 pessoas simultaneamente dentro do centro de compras. “Para que o shopping garanta o cumprimento da portaria e esse número não seja ultrapassado, está realizando bloqueios de forma intermitente, fazendo o monitoramento do fluxo em tempo real”, informou a nota da assessoria.

As lojas o Boticário, por exemplo, registraram longas filas de clientes durante praticamente todo dia. A assessoria da rede informou que como os shoppings em Aparecida tiveram abertura recente e a marca é muito procuradas em datas comemorativas, foram previstos cuidados extras para a segurança de clientes e funcionários. Entre eles, estão fitas zebradas e atenção contínua ao distanciamento de, pelo menos, 1,5 metro entre as pessoas dentro e fora da loja, respeitando sinalizações demarcadas. Clientes e colaboradores têm à disposição diversos pontos de álcool gel e as equipes de atendimento são incentivadas a higienizar as mãos frequentemente. O acesso só é permitido com máscara, e a equipe está instruída a trocá-las a cada duas horas.

Para o estudante João Paulo de Souza, que comprava um perfume para a namorada, o maior problema é que as pessoas não respeitam o distanciamento necessário nas filas. “Se todo mundo fizesse a coisa certa, não haveria risco. Eles terem aberto o shopping foi muito bom para a gente e precisa continuar”, destacou. João Paulo informou que só ficaria no local por 30 minutos até comprar o presente. “Tenho medo da doença”, garante.