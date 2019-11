Economia Para cerealistas, decreto inviabilizará beneficiamento Indústrias dizem que redução do ICMS sobre o produto vindo de outros Estados para 7% provocará o fechamento de 70% delas a curto prazo

As cerealistas que beneficiam arroz em Goiás estimam que a redução de 17% para 7% no ICMS sobre o arroz empacotado vindo de outros Estados deve provocar o fechamento de 70% das indústrias do ramo num curto prazo, com a perda de milhares de empregos. Segundo os empresários do setor, a medida prevista no decreto 9.547 e que deve entrar em vigor no dia 1º de dezembro provocará u...