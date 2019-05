Economia Para aquecer economia, Guedes quer liberar dinheiro de conta ativa do FGTS Segundo ministro da Economia, liberação será feita 'assim que reformas saírem'

Com a economia brasileira estagnada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta quinta-feira, 30, os planos do governo de liberar saques de recursos de contas do PIS/Pasep e do FGTS, tanto ativas quanto inativas. "Vamos liberar os saques do PIS/Pasep e FGTS muito em breve, assim que saírem as reformas. Nas próximas três semanas, vamos a...