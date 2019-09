Economia Para 96% dos empresários brasileiros, carga tributária é maior obstáculo aos negócios Outra queixa recorrente é tributação sobre a fabricação e venda de produtos ou serviços, apontada por 53% da amostra

Para 96% dos empresários brasileiros, a alta carga tributária e a complexidade do sistema de arrecadação são as principais barreiras para o desenvolvimento do país. Outra queixa recorrente é tributação sobre a fabricação e venda de produtos ou serviços, apontada por 53% da amostra. Os dados são de uma pesquisa feita pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojist...