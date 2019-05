Economia Para 33% dos goianos, indústria é o setor mais importante para o desenvolvimento do Estado O comércio vem em seguida, com 21%. Na sequência, está a agricultura/pecuária, com 15,7%

Para 33% dos goianos, a indústria é o setor mais importante para o desenvolvimento econômico do Estado ou do município em que mora. O comércio vem em seguida, com 21%. Na sequência, está a agricultura/pecuária, com 15,7%. Os dados fazem parte de levantamento divulgado ontem pela Associação Pró-Desenvolvimento Industrial (Adial Goiás) sobre a percepção da população em...