Economia Paraísos fiscais estão entre países que mais recebem recursos de brasileiros Os cinco primeiros países da lista, todos com vantagens tributárias, acumulam US$ 290,7 bilhões, o equivalente a 75,5% do total

O volume de recursos enviado a paraísos fiscais por brasileiros aumenta ano a ano. De acordo com dados do Banco Central, as Ilhas Cayman, destino preferido dos investidores, têm 23% do estoque de recursos que saíram do Brasil. Ao todo, eram US$ 85,7 bilhões no fim de 2019, 27% a mais que em 2018. Em segundo lugar estão os Países Baixos, com 20,7%, ou US$ 79,6...