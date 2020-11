Economia Papai Noel só vai interagir de forma virtual nos shoppings de Goiânia Na pandemia, tecnologia compensará a ausência física do bom velhinho, que atenderá pelas redes sociais ou por realidade aumentada

Em tempos de pandemia, Papai Noel também precisa ser protegido, principalmente por pertencer ao grupo de risco para o coronavírus. Por isso, neste fim de ano, o bom velhinho só deve interagir com as crianças de maneira virtual nos shoppings de Goiânia. A tecnologia vai dar uma forcinha para compensar a ausência física da figura mais tradicional do Natal para o comércio. N...