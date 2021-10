Economia Pane global provoca apagão de redes sociais por 7 horas Facebook, WhatsApp e Instagram caíram no Brasil, EUA e outros países, só retornando no início da noite, o que afetou a rotina e os negócios de milhões de pessoas

As redes sociais do Facebook, que incluem WhatsApp e Instagram, caíram em diversas partes do mundo nesta segunda (4). Além de brasileiros, usuários de Portugal, Reino Unido, Índia e Estados Unidos também ficaram sem acesso. No Brasil, foram mais de sete horas fora do ar. Segundo relatos, os serviços começaram a retornar, lentamente, no início da noite. A falta dessas redes...