Economia Pandemia trava avanços de jovem no mercado de trabalho Na pandemia, o desemprego cresceu mais entre os trabalhadores com ensino médio incompleto, passando de 18,5% para 23,7% entre o fim de 2019 e o fim de 2020

Pouco antes da pandemia, a estudante Ana Flávia, 17, se preparava para assumir uma vaga no setor de atendimento de uma faculdade em Sumaré (SP), onde reside. Contava com um salário mínimo para ajudar nas despesas de casa e no sustento do filho, hoje com um ano e sete meses. "Fiz cursos, me preparei, participei de entrevista e teste para a vaga. Quando estava tudo c...