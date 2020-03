Economia Pandemia leva ao fechamento de 96% dos shoppings do país Todas as unidades federativas foram afetadas, com destaque para a Sudeste, que concentra 50,9% dos estabelecimentos que foram obrigados a fechar as portas

O Brasil já fechou 554 shoppings para reduzir as chances de transmissão da covid-19, a doença respiratória causada pelo novo coronavírus. O número corresponde a 96% do total de estabelecimentos do país, de acordo com dados divulgados pela Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) na tarde desta quarta-feira (25). Eis a quantidade de shoppings ...