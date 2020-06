Economia Pandemia impacta no consumo das famílias IPC Maps 2020 aponta mudança nas prioridades do consumidor; retração deve levar a números equivalentes a 2010 e 2012

As restrições para o funcionamento de atividades econômicas em Goiás, como medida para conter o aumento de casos e mortes por Covid-19, fez a previsão de consumo para este ano no Estado despencar. As categorias mais afetadas devem ser de materiais de construção (-54%), transportes urbanos (-53%) e despesas com viagens (-32%), que registraram as quedas mais acentuadas...