Economia Pandemia fecha 1,1 milhão de vagas de trabalho com carteira assinada no Brasil Só em abril, total de demissões passou de 860 mil, no pior resultado para o mês em 29 anos; essa é a primeira divulgação dos dados sobre empregos formais relativos ao ano de 2020

A pandemia do novo coronavírus fechou 1,1 milhão de vagas com carteira assinada no Brasil em março e abril, segundo números do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira, 27, pelo Ministério da Economia. Só em abril foram fechados 860.503 postos de trabalho, o pior resultado para meses de abril desde o início da série histór...