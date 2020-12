Economia Pandemia faz Mercedes-Benz encerrar produção no Brasil Empresa afirmou que fechamento de sua última fábrica no Brasil não afetará sua venda de carros no país

A Mercedes-Benz anunciou nessa quinta-feira (17) o fechamento de sua fábrica em Iracemápolis, no interior de São Paulo, a última unidade em operação no Brasil. Com isso, a fabricante alemã encerra sua atividade de produção no país. Em nota, a empresa disse que a medida ocorre porque a situação econômica brasileira impactou na queda da venda de automóveis. “A situação ec...