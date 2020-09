Economia Pandemia faz crescer o mercado de sanitização Coronavírus multiplicou procura pelo serviço em residências e empresas públicas e privadas; demanda fez surgirem novos prestadores

A tentativa de reduzir os riscos de contaminação pelo coronavírus está impulsionando o mercado de sanitização de ambientes. Algumas empresas que já atuavam no ramo multiplicaram os atendimentos e outras novas surgiram no mercado de olho neste incremento da demanda. A procura cresceu até 1.000% com a pandemia. A sanitização no mercado é feita de várias formas, como a...