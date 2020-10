Economia Pandemia faz com que quase 60% dos consumidores adiem compras Pesquisa do FGV Ibre aponta que brasileiros estão cautelosos por temor de desemprego e vírus

A pandemia levou quase 60% dos consumidores a adiar a compra de bens e serviços. Segundo sondagem especial realizada pelo FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas) feita com 1.171 pessoas, 58% dos brasileiros frearam o consumo. O principal motivo apontado para adiar as compras é a incerteza com relação à pandemia de Covid-19 (53%), crise ...