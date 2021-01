Economia Pandemia faz captação da poupança bater recorde em 2020, com R$ 166,3 bi A captação líquida --diferença entre entradas e saídas-- no ano foi 134% maior que o número mais alto registrado na série histórica do BC

Com o auxílio emergencial e com a queda do consumo em decorrência do isolamento social, os depósitos em caderneta de poupança superaram os saques em R$ 166,3 bilhões em 2020, maior valor da história. Os dados foram divulgados pelo BC (Banco Central) nesta quinta-feira (7). A captação líquida --diferença entre entradas e saídas-- no ano foi 134% maior que o número...