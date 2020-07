Economia Pandemia faz atividade econômica despencar 11,43% em 3 meses, mas maio aponta reação 'Prévia do PIB' do BC subiu 1,31% em maio ante abril, quando recuo foi de 9,45%; resultado do mês, no entanto, ficou abaixo no esperado por analistas

A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus fez a atividade econômica no Brasil despencar 11,43% em apenas três meses, de março a maio, conforme dados divulgados nesta terça-feira, 14, pelo Banco Central. No período, o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) passou de 139,84 pontos para 120,42 pontos. Esse é o maior recuo porcentual para um período de trê...