Economia Pandemia eleva número de MEIs em Goiás Estado de Goiás registra crescimento de 4,3% no cadastro de microempreendedores individuais no segundo trimestre; cidade de Aparecida de Goiânia se destaca com alta recorde

Goiás ganhou mais de 15 mil novos microempreendedores individuais (MEIs) no segundo trimestre deste ano, período em que houve avanço de casos de Covid-19 no Estado. Esse número representou incremento de 4,3% nos cadastros, um crescimento em ritmo menor do que o registrado entre abril e junho do ano passado (4,7%).No entanto, algumas cidades goianas conseguiram aceler...