Economia Pandemia diminui demanda no agronegócio em Goiás Principal preocupação é relacionada às áreas que abasteciam restaurantes e hotéis, que estão fechados ou funcionando com capacidade reduzida

Como em outras atividades econômicas, a crise provocada pelas medidas de combate à pandemia de Covid-19 também tem causado impactos negativos no agronegócio. De acordo com o coordenador institucional do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), Leonardo Machado, a principal preocupação é relacionada às áreas que abasteciam restaurantes e hotéis,...