Economia Pandemia derruba produção industrial goiana em março Estado de Goiás registra primeira queda do ano; setores de fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias e de metalurgia foram os mais afetados

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na manhã desta quinta-feira (14) que pela primeira vez na série histórica da pesquisa, iniciada em 2012, a produção industrial registou queda, na passagem de fevereiro para março, em todas as 15 regiões pesquisadas. Em Goiás, o tombo chegou a 2,8%, a primeira queda no ano. As principais variações negati...