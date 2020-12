Economia Pandemia deixa efeito cicatriz e cria 'dois Brasis', com retomada desigual Paralisia por Covid-19 dificulta reinserção dos mais pobres e afeta futuro de alunos de escolas públicas

Da mesma forma que a pandemia escancarou ainda mais as desigualdades no país, a recuperação da economia e a retomada das atividades também será desigual, principalmente por conta do que os economistas chamam de "efeito cicatriz" para alguns segmentos da população. Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, as restrições impostas pela pandemia aceleraram uma tr...