Economia Pagamentos por aproximação crescem em Goiânia Dados da Visa Analytics & Consulting mostram que uso da tecnologia aumentou 16,6 vezes em 2018 na capital goiana e 18 vezes no Brasil

A tecnologia de pagamento por aproximação, que promete substituir o tradicional uso do cartão de crédito de plástico e do dinheiro de papel, cresceu 16,6 vezes em Goiânia no ano passado em comparação com 2017. O dado é da Visa Analytics & Consulting. Segundo a empresa, a adesão tem apresentado aumento exponencial no Brasil. O aumento desse tipo de pagamento cresce...