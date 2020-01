Economia Pagamento do Bolsa Família começa nesta segunda-feira (20) Serão repassados R$ 2,5 bi para mais de 13 milhões de famílias

Começa nesta segunda-feira (20) o pagamento de janeiro do Bolsa Família para os beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1. O número vem impresso no cartão do programa. Quem tem cartão com final 2 pode sacar o benefício no segundo dia de pagamento, e assim por diante, até o dia 31. Em fevereiro, os primeiros pagamentos serão feitos...