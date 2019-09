Economia Pagamento de até R$ 500 do FGTS para trabalhadores começa nesta sexta-feira (27) Saiba quem tem o direito de sacar o dinheiro a partir de amanhã

O pagamento de até R$ 500 por conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começa amanhã (27) para os trabalhadores nascidos em maio, junho, julho e agosto com poupança ou conta-corrente na Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal iniciou neste mês o depósito automático para quem tem poupança, seguindo calendário de mês de nascimento. A Caixa ...