Economia Paes chama Light de 'vagabunda' após corte de luz em prédios públicos "A Light ressalta que realizou diversas tentativas de acordo com a prefeitura para regularizar os débitos e notificou o órgão previamente com aviso de corte, como determina a legislação", pontuou a companhia elétrica

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi ao Twitter para criticar e xingar a Light. Nesta quinta-feira (14), a companhia elétrica cortou a luz de 66 prédios administrados pelo Executivo municipal. "A Light é uma empresa vagabunda. Passaram anos aliviando a barra do governo anterior. Agora, querem receber na base do lobby e da chantagem", disse Paes....