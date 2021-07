Economia Pacote vai fomentar incubadora e aceleradora de cooperativas em Goiás As novas empresas gestadas pelo projeto Incubacoop serão isentas de taxas para abertura na Junta Comercial do Estado

O governo estadual anunciou nesta quinta-feira (1) um pacote de medidas para fomentar o projeto Incubacoop, incubadora e aceleradora de cooperativas. As novas empresas gestadas pelo projeto Incubacoop, no âmbito do programa Coopera Goiás, serão isentas de taxas para abertura na Junta Comercial do Estado e contarão com um programa de investimentos de R$ 3,2 milhões para...