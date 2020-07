Economia País teve quase 4 milhões de pedidos de seguro-desemprego no semestre De acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo Ministério da Economia, os pedidos do beneficio feitos no mês passado representam um aumento de 28,4%, quando comparados com junho de 2019

O número de pedidos de seguro-desemprego chegou a 653.160 em junho, uma queda de 32% em relação a maio, quando foram registrados 960.309 requerimentos. De acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo Ministério da Economia, os pedidos do beneficio feitos no mês passado representam um aumento de 28,4%, quando comparados com junho de 2019. Segundo os dad...