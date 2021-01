Economia País tem saldo positivo no emprego formal em 2020, mas não recupera vagas perdidas na pandemia De março a junho, houve perda de 1,6 milhão de vagas; de julho a dezembro, criação de 1,4 milhão

O Brasil encerrou 2020 com geração líquida (contratações menos demissões) de 142.690 empregos formais, segundo os dados divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Ministério da Economia. Apesar do saldo positivo, os resultados mostram que não foram recuperadas as vagas perdidas pelos efeitos da pandemia do coronavírus, que levaram a um fechamento de 1,6 milhão de pos...