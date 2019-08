Economia País gera 43,8 mil empregos formais em julho Crescimento foi de 0,11% em relação a junho. Indicador mede diferença entre contratações e demissões

Pelo quarto mês consecutivo, houve geração de emprego formal no país, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados hoje (23), pelo Ministério da Economia. Em julho, foi registrada a abertura de 43.820 vagas de trabalho com carteira assinada, crescimento de 0,11% em relação ao estoque de junho. O indicador mede a diferença entre ...