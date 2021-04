Economia País cria 184 mil vagas com carteira assinada em março, mês com restrição a atividades Março registrou criação de novos postos de trabalho formal em 22 unidades da federação, além do Distrito Federal

Foram criadas 184.140 vagas com carteira assinada no país em março, apesar do agravamento da pandemia e implementação de medidas de restrição a algumas atividades econômicas no mês. Na noite desta terça-feira (27), o ministro Paulo Guedes (Economia) já havia informado que o balanço do mercado de trabalho formal em março foi positivo, segundo os dados do Caged (Cadas...