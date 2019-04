Economia Ovos de Páscoa estão, em média, 40% mais caros do que em 2018 Pesquisa considerou preços coletados até a primeira semana de abril de ovos de diversos tamanhos

Os ovos de Páscoa de até 100 gramas vão pesar mais no bolso do consumidor este ano. O produto está com preço médio de R$ 36,73, cerca de 40,52% mais caro em comparação a igual período de 2018, quando o valor cobrado era R$ 26,14. O aumento apurado em 2019 para ovos de 400 gramas alcançou 8,25%, com valor de R$ 49,59; em 2018, esses produtos custavam R$ 45,81. A pesqui...