Economia Outback lança fondues salgado e doce em todo o Brasil Prato de origem suíço fica disponível por tempo limitado em todas as unidades do restaurante no Brasil

O inverno começa só no dia 21 de junho, mas o Outback já se antecipou e preparou duas versões de fondue para a estação. A novidade passa a fazer parte do cardápio da rede nesta segunda-feira, 3, e fica disponível por tempo limitado em todas as unidades do Brasil. É a primeira vez que o restaurante de inspiração australiana coloca à disposição dos cl...