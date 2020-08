Economia Os vilões da vez nas prateleiras Pandemia e alta do dólar, que favorece exportações, têm provocado aumento expressivo dos preços de alimentos em Goiás, como óleo de soja, arroz, carne, leite e derivados

A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus e alta do dólar desencadearam aumentos significativos no preço dos alimentos em Goiás nos últimos meses. Em julho, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o valor da cesta básica em Goiânia ficou em R$ 472,86, ou seja, 3,98% a mais que o mesmo mês do ano pass...