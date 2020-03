Economia Os preços da gasolina e do diesel vão cair?

A Petrobras deve acompanhar a queda do preço do petróleo? Seguindo a política atual de preços, a Petrobras vai acompanhar a queda do petróleo internacional. O movimento, no entanto, não deve ser o mesmo: se o petróleo lá fora cai 30%, o preço dos combustíveis no Brasil deve ter queda menor. Para José Mauro de Morais, pesquisador de energias renováveis e de petróleo e gás ...