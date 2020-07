Economia Os 'mimos' para os muito ricos em meio ao isolamento social Luxos vão de serviços exclusivos de spa e ginástica até ingresso de cinema de US$ 350; ofertas reforçam ainda mais a tendência de exclusão que antecedia o vírus

No quarto do seu apartamento no East Village, Nova York, Alison Mazur relaxou na cadeira e suspirou satisfeita enquanto uma esteticista cobria suas unhas com um esmalte acinzentado. Foi sua primeira sessão profissional de manicure e pedicure em quatro meses, desde o fechamento dos salões de beleza de todo o país imposto pelo coronavírus. Durante a pandemia, Alison...