Economia OS abre processo seletivo com 240 vagas para três hospitais de Goiás Salários variam entre R$ 1.080,00 e R$ 8.211,82

O Instituto de Gestão e Humanização (IGH), Organização Social gestora do Hospital Materno Infantil (HMI), Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL) e do Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa), está com 240 vagas de trabalho (90 efetivas e 150 para cadastro reserva) abertas para as três unidades com salários que variam entre R$ 1...