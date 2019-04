Economia Orçamento federal de 2020 deve contemplar o Entorno do DF Ministro da Casa Civil prometeu reestruturar o conselho administrativo da Ride e depois iniciar as discussões de prioridades que deverão receber recursos

A reunião ontem entre o ministro da Casa Civil, Ônyx Lorenzoni (DEM), com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e representantes do Distrito Federal e de Minas Gerais, terminou com a perspectiva de que a região do Entorno do Distrito Federal comece a receber obras no ano que vem. A previsão é de que os recursos venham de fundos e do próprio orçamento do governo fede...