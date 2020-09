Economia Orçamento 2021: mais verba para Defesa e assistência, menos para infraestrutura Proposta do governo traz menos verbas para pastas de Infraestrutura, Desenvolvimento Regional e Minas e Energia, em comparação com recursos previstos de 2020

A proposta para o Orçamento de 2021 apresentada pelo governo ontem aumenta os recursos destinados aos ministérios da Defesa e Cidadania, mas traz menos verbas para as pastas de Infraestrutura, Desenvolvimento Regional e Minas e Energia.As comparações foram feitas com base na previsão de recursos para os mesmos ministérios no projeto de Orçamento de 2020. Todo ano o g...