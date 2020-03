Economia Oportunistas cobram R$ 800 por um pacote de máscaras contra coronavírus Sites de comércio eletônico enfrentam centenas de anúncios de preços abusivos por causa da corrida provocada pela covid-19

Uma caixinha com 50 máscaras descartáveis, que em situações normais custaria entre R$ 10 e R$ 15, era vendida na noite deste domingo, 22, no site do Mercado Livre, por nada menos que R$ 797,40. Sim, um valor 53 vezes superior ao preço praticado regularmente. Na descrição do produto, o oportunista argumenta que, “nas circunstâncias atuais, todos sabemos que o ...