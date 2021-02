Economia Operadoras de telefonia têm 15 dias para explicar vazamento de dados de 103 milhões de celulares Claro, Oi, Tim e Vivo foram notificadas pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou operadoras de celular a prestarem informações sobre o vazamento de dados de 103 milhões de celulares. A informação é do Jornal Nacional. Procuradas, as operadoras informaram que adotam controles rígidos no acesso às informações dos clientes, que não identificaram ocorrê...