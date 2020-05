Economia Operação Carne Legal autua 48 frigoríficos em mais de R$ 274 mil por sonegação fiscal Ação contou com 12 delegacias regionais de fiscalização, 60 auditores fiscais, 98 policiais do Batalhão Fazendário da Polícia Militar e servidores do quadro de apoio à fiscalização da pasta

A Operação Carne Legal, realizada nesta semana em 48 frigoríficos da zona rural de Goiânia e do interior de Goiás, encontrou 494 animais bovinos e suínos com notas fiscais em situação irregular. De acordo com o Sindicato dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás (Sindifisco-GO), a base de cálculo total soma mais de R$ 1,145 bilhão e as empresas f...