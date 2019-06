Economia Onyz Lorenzoni visita cidade de Goiás e comenta sobre o endividamento do estado Ministro-chefe da Casa Civil disse que é necessário se trabalhar em uma reforma tributária e mudanças estruturais para superar a situação

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyz Lorenzoni, acompanhado do governador Ronaldo Caiado (DEM). visitou nesta sexta-feira (21) a cidade de Goiás. Ele comentou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de permitir a suspensão do pagamento de seis contratos do Estado com a União por um prazo inicial de seis meses. Lorenzoni afirmou que apesar da decisão repr...