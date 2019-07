Economia Onyx diz que liberação do FGTS vazou antes da conclusão dos estudos Ministro afirmou que os saques não vão afetar os recursos do Fundo que são destinados ao financiamento da habitação popular no Brasil

O ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni afirmou nesta sexta-feira (19) que a proposta do governo de liberar os saques em contas ativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) vazou antes da conclusão dos estudos sobre o tema. “O problema é que a informação vazou, esse é o fato concreto. Na medida em que a informação vazou, nós não tínhamos concluído ainda todos o...