Economia Onyx confirma limite de R$ 500 para saques das contas do FGTS Ministro-chefe da Casa Civil afirmou que medida deve injetar cerca de R$ 30 bilhões na economia brasileira neste ano

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou na manhã desta quarta-feira, 24, a liberação do saque de até R$ 500 das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Em entrevista à Rádio Gaúcha, o ministro disse que a liberação irá injetar cerca de R$ 30 bilhões na economia brasileira neste ano e mais R$ 10 bilhões no ano que vem. C...