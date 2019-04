Economia ONU lança site para ajudar refugiados a encontrar emprego no Brasil Plataforma é voltada para as empresas, que podem buscar, no site, orientação sobre o processo de contratação de refugiados

O Pacto Global e a Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) lançaram nesta quarta-feira (3) o site com o objetivo de facilitar a contratação de refugiados que vivem no Brasil. A plataforma é voltada para as empresas, que podem buscar, no site, orientação sobre o processo de contratação de refugiados. Caio Pereira, secretário executivo do...