Economia ONGs, empresas e sociedade se unem contra fome que cresce em momento crítico da pandemia Organização das Nações Unidas em julho do ano passado apontou, que a fome poderia alcançar 36 milhões de pessoas na América Latina até 2030

Organizações sociais, empresas e iniciativas voluntárias têm somado forças para garantir comida a brasileiros. Com 19 milhões de pessoas passando fome no país, invisíveis às políticas públicas, a rápida mobilização ajuda a combater colapso alimentar que se instala em momento de crise sanitária e econômica. “A gente não se surpreende com os números”, diz Rodrigo Afonso...