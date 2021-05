Economia ONG de defesa do consumidor quer suspensão da nova regra de privacidade do WhatsApp Pelos novos termos do WhastApp, que entram em vigor no dia 15, os dados do aplicativo serão compulsoriamente integrados ao Facebook

A ONG de defesa do consumidor Idec vai enviar um documento à ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) e à Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça) nesta sexta-feira (7) pedindo que a mudança na política de privacidade do WhatsApp fique suspensa até uma decisão final sobre o caso. Pelas novas regras do WhastApp, que entram em vig...