Economia Oferta paralela e irregular de testes de Covid-19 gera preocupação

Com um mercado aquecido para os testes de Covid-19, há relatos de ofertas no mercado irregular. “Há muita coisa clandestina e temos vigiado isso com a Vigilância Sanitária”, relata a presidente do Sindicato dos Laboratórios de Análises e Banco de Sangue de Goiás (Sindilabs), Christiane do Valle. Em Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que há poucos...